Ульяна Супрун объяснила, как правильно вздремнуть днем

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Длительное время сна может нарушить внутренние часы организма, отметила и.о. министра здравоохранения

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что дневной сон имеет положительные эффекты на организм при нескольких условиях. Об этом она заявила у себя в Facebook.

"Впрочем, важно, чтобы такой отдых не был очень длительным - не более одного часа. Наиболее оптимальная и полезная продолжительность дрема составляет около 20-30 минут. Применять сон как отдых в течение дня лучше в случае, если ночью вы также спите полноценно", - отметила Супрун.

Она уточнила, что, если есть нарушения сна в ночное время, то организм будет компенсировать это длительным дневным сном. "А это может быть вредным для здоровья и негативно влиять на вашу производительность. То есть если долго спать днем, вы рискуете проснуться с чувством тяжести и инертности, которая может иметь противоположный эффект на вашу работоспособность", - объяснила и.о. министра здравоохранения.

Она уточнила, что длительное время сна может нарушить внутренние часы организма, вызвав своеобразный "сбой".

"Тогда может нарушиться режим дня, что может стать причиной появления неконтролируемого чувство голода, нарушение сна и недостатка энергии. Также стоит быть внимательным к своему организму. Постоянное чувство усталости и сонливости может быть индикатором наличия проблем со здоровьем. Желание вздремнуть может вызываться стрессом, бессонницей, апноэ (одышкой) во сне", - сказала Супрун.

У человека с генетической предрасположенностью к полноте, который спит менее семи и более девяти часов, увеличивается риск ожирения.