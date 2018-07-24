Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
24.07.2018, 11:55

Ульяна Супрун объяснила, как правильно вздремнуть днем

Ульяна Супрун объяснила, как правильно вздремнуть днем - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Длительное время сна может нарушить внутренние часы организма, отметила и.о. министра здравоохранения

Реклама
Реклама

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что дневной сон имеет положительные эффекты на организм при нескольких условиях. Об этом она заявила у себя в Facebook.

"Впрочем, важно, чтобы такой отдых не был очень длительным - не более одного часа. Наиболее оптимальная и полезная продолжительность дрема составляет около 20-30 минут. Применять сон как отдых в течение дня лучше в случае, если ночью вы также спите полноценно", - отметила Супрун.

Она уточнила, что, если есть нарушения сна в ночное время, то организм будет компенсировать это длительным дневным сном. "А это может быть вредным для здоровья и негативно влиять на вашу производительность. То есть если долго спать днем, вы рискуете проснуться с чувством тяжести и инертности, которая может иметь противоположный эффект на вашу работоспособность", - объяснила и.о. министра здравоохранения.

Она уточнила, что длительное время сна может нарушить внутренние часы организма, вызвав своеобразный "сбой".

"Тогда может нарушиться режим дня, что может стать причиной появления неконтролируемого чувство голода, нарушение сна и недостатка энергии. Также стоит быть внимательным к своему организму. Постоянное чувство усталости и сонливости может быть индикатором наличия проблем со здоровьем. Желание вздремнуть может вызываться стрессом, бессонницей, апноэ (одышкой) во сне", - сказала Супрун.

У человека с генетической предрасположенностью к полноте, который спит менее семи и более девяти часов, увеличивается риск ожирения.

 

Читайте также
Фиолетовый день: что нужно знать об эпилепсии и как с ней живут 26.03.2018"Мы лишь пассажиры Земли": о чем в Киеве рассказал астронавт NASA 16.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: ульяна супрун, дневной сон
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Ученые рассказали об опасности зубной пасты
Здоровье Ученые рассказали об опасности зубной пасты
В Китае тысячи детей получили некачественные вакцины
Мир В Китае тысячи детей получили некачественные вакцины
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 