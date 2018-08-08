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08.08.2018, 13:27

Ульяна Супрун объяснила, зачем нужен семейный врач: инфографика

Ульяна Супрун объяснила, зачем нужен семейный врач: инфографика - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

И.о. министра здравоохранения назвала одну из основных функций семейного врача

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Одной из важных функций, которые должен выполнять семейный врач, это - профилактика наиболее распространенных в Украине болезней. Об этом у себя в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, речь идет о тех заболеваниях, которые вызывают 80% смертей: рак, диабет и сердечно-сосудистые.

"Причиной этих болезней и смертей от них, чаще всего, становится образ жизни человека и то, что она поздно обращается к врачу", - уточнила Супрун.

Она подчеркнула, что в случае, когда есть семейный врач, его регулярно посещают больные и проходят обследование, он сможет вовремя выявить риски.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

"Семейный врач проконсультирует, как постепенно освободиться от вредных привычек, где найти дополнительную помощь и перейти к здоровому образу жизни. Количество визитов к врачу – неограниченно. Профилактические осмотры, которые включены в бесплатные услуги у вашего врача, - это те базовые вещи, которые должен делать каждый в определенном возрасте или при определенных группах риска, чтобы сохранить свое здоровье", - сказала Супрун.

2 апреля 2018 года началась Национальная кампания по выбору врача. Врачи могут обслуживать определенное количество пациентов: семейный врач - 1800, терапевт - 2000, педиатр - 900.

В концу июня в Украине уже более 9 млн украинцев выбрали себе семейного врача, а 20 врачей уже набрали максимальное количество пациентов. 

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Теги: ульяна супрун, медицина, семейный врач, реформа
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