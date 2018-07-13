Ульяна Супрун раскритиковала экстремальные диеты: подробности

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун раскритиковала экстремальные диеты, которые предполагают длительное голодание на воде, соках, смузи, травяных отварах или ограниченное употребление овощей. Об этом она сообщила у себя в Facebook.
"Нет необходимости принимать столь радикальные меры и устраивать стресс своему организму. Сегодня не существует больших авторитетных исследований, доказывающих эффективность применения детокс-продуктов и диет для потери веса или освобождение от шлаков", - отметила Супрун.
По ее словам, практика очищения организма от токсинов или шлаков, получившая название детоксикация, это коммерческий проект.
"Существование шлаков в организме и определение их количества почти невозможно. Ни один врач или специальное лабораторное исследование не смогут определить уровень зашлакованности вашего организма", - объяснила Супрун.
Чиновник предупредила, что при использовании подобных диет организм теряет воду, способствует похудению, но повышает риски появления обезвоживания.
"После окончания диеты, когда вы вернетесь к обычному питанию, существует высокая вероятность, что вес быстро вернется. Такие эксперименты также могут быть опасными для здоровья. Резкое уменьшение количества калорий в рационе, которые обычно предусматривают очищающие диеты, может привести к появлению ощущения крайней усталости и раздражения, головной боли или проблем с желудочно-кишечным трактом", - сказала и.о. министра здравоохранения.
12 июля 2018 года Супрун напомнила, что нельзя пренебрегать завтраком или отказываться от него ради похудения, поскольку растут риски появления желчнокаменной болезни.