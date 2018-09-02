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02.09.2018, 09:24

Ульяна Супрун развеяла миф о безопасной дозе алкоголя

Ульяна Супрун развеяла миф о безопасной дозе алкоголя - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Алкоголь - это главная причина смертности и инвалидности для людей в возрасте 15-49 лет, отметила и.о. министра здравоохранения

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун развеяла миф о безопасной дозе алкоголя. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

По ее словам, недавно один из самых авторитетных медицинских журналов The Lancet опубликовал результаты исследования влияния алкоголя на здоровье человека ученых международной коллаборации Global Burden of Diseases.

"Независимо от количества, употребление алкоголя приводит к потере здоровья и жизни", - подчеркнула Супрун. 

Она уточнила, что ученые провели масштабное исследование: проанализировали данные с 1990 до 2016 года, из 195 стран и территорий, для людей в возрасте от 15 до 95 лет. Исследование охватило 28 млн человек.

"Алкоголь - это главная причина смертности и инвалидности для людей в возрасте 15-49 лет, и седьмая причина для всех возрастных групп в мире", - сказала Супрун.

По ее словам, к основным причинам смертности, спровоцированной алкоголем, относятся: сердечно-сосудистые заболевания, различные виды рака (молочной железы, печени, кишечника), цирроз печени, инфекционные болезни, аварии, травмы.

Наибольшие значения среднего потребления алкоголя среди женщин отмечены в Украине - 4,2 дозы в день (1 доза - это 10 граммов этилового спирта), среди мужчин в Румынии - 8,2 дозы, у украинских мужчин -  пятое место и 7,0 дозы в день соответственно.

"Результаты исследования противоречат многим рекомендациям относительно преимуществ для здоровья потребления алкоголя в умеренных дозах. То, что минимальное употребление алкоголя несколько снижает заболеваемость ишемической болезнью сердца, не перекрывает его вреда от других болезней в долгосрочной перспективе. То есть все возможные положительные эффекты, которые содержит в себе алкоголь, в конце концов, перекрываются его пагубными свойствами", - отметила Супрун.

Ранее Супрун рассказала о здоровом образе жизни и дала несколько советов, как его начать.

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Теги: ульяна супрун, алкоголь
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