Ульяна Супрун развеяла мифы о боли в спине: детали

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Отсутствие активности ведет к дискомфорту и появления боли в спине, подчеркнула и. о. министра здравоохранения

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И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун развеяла мифы, что спина болит преимущественно у пожилых людей, спортсменов и тех, кто много тренируется или имеет проблемы с осанкой. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

"На самом деле, спина болит почти у всех. А пиковый возраст возникновения боли в спине приходится как раз на людей в возрасте от 35 до 55 лет. Поэтому неудивительно, учитывая такую ​​распространенность этого явления, вокруг боли в спине существует огромное количество мифов и спекуляций", - подчеркнула Супрун.

Она назвала миф, что в случае появления боли в спине, нужно принимать хондропротекторы.

"Хондропротектор - лекарственные препараты, которые якобы стимулируют процессы регенерации хрящевой ткани и замедляют ее дальнейшую дегенерацию. Прием хондропротекторов при боли в спине (как и при других проблемах) - пустая трата денег. Не существует никаких исследований, доказывающих их эффективность", - подчеркнула Супрун.

Она также уточнила, что для лечения боли в спине в большинстве случаев не нужны уколы или капельницы.

"Медикаментозное лечение боли в спине - едва ли не последний метод, о котором стоит думать, когда возникает боль в спине. Инъекции могут быть болезненными и сопровождаться осложнениями, а лечение капельницами вообще не имеет никакого научного обоснования", - добавила она.

Она советует принимать в случае необходимости таблетки. "Эффект при этом точно такой же, как и от уколов. При этом таблетированные формы препаратов намного дешевле", - объяснила Супрун.

И. о. министра здравоохранения считает, что плохая осанка не может быть причиной возникновения боли.

"Многие люди, имеют "плохую" осанку, но не страдают от боли. В то же время встречаются пациенты с хорошей осанкой, испытывающие сильную боль. Отсутствие активности ведет к дискомфорту и появления боли в спине", - сказала Супрун.

3 мая 2018 года Супрун заявляла, что остеохондроз - это диагноз, который является большим коммерческим мифом современности.

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