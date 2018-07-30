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30.07.2018, 07:11

Умерла монахиня, которая спасла патриарха Филарета от покушения

Умерла монахиня, которая спасла патриарха Филарета от покушения - Фото
Монахиня Варвара (фото - УПЦ КП)

Игуменья Варвара (в миру - Вера Сергеевна Боронина) умерла на 91-м году жизни

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Скончалась эконом Киевской патриархии монахиня Варвара, которая помешала совершить покушение на Патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата и всей Руси-Украины Филарета. Об этом сообщил пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря.

"29 июля 2018 года утром после продолжительной тяжелой болезни на 91-м году жизни упокоилась игуменья Варвара (в миру - Вера Сергеевна Боронина), в прошлом - монахиня Кременецкого и Корецкого монастырей, эконом Украинского экзархата и Киевской патриархии", - сообщил он.

Согласно информации, 30 июля, в 9:00, Филарет возглавит заупокойную литургию и отпевание.

Похороны состоятся на монашеском кладбище возле Свято-Николаевского храма в селе Мощун Киево-Святошинского района Киевской области. 

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В УПЦ КП заявили, что попытка покушения на Филарета произошла 25 мая 2018 года, однако сообщила об этом епархия только в пятницу, 27 июля. 

Заштатный епископ Севастиан (в миру Возняк Михаил Ярославович) вместе со своим сыном вечером в не приемный время в светской одежде вошел в резиденции Патриарха Филарета и намеревался попасть в его личные покои. 

Услышав, что кто-то прошел по коридору, из дверей кухни вышла эконом Патриархии монахиня Варвара, на которую указанный епископ Севастьян (Возняк) сразу напал, направив ей в лицо слезоточивый газ из заранее приготовленного баллончика.

"Следствием, проведенным правоохранительными органами, установлены обстоятельства, которые дают основание утверждать обдуманность указанных преступных действий и заблаговременное приготовление к ним", - отметили в УПЦ КП.

На заседании Священного Синода постановили считать такие действия покушением на Филарета.

"Если же кто из клира, или монашествующие, окажутся связанными клятвой друг с другом, или будут чинить козни против епископов, своих соотечественнков, пусть полностью будут лишены своего степени, других правил указанного содержания – заштатного епископа Севастиана (в миру Возняка Михаила Ярославича) лишить священного сана", - говорится в сообщении.

28 июля на церемонии к 1030-й годовщине крещения Киевской Руси патриарх Филарет заявил, что Поместный собор единогласно поддержал автокефалию украинской церкви сразу после провозглашения независимости Украины 25 лет назад.

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Теги: упц кп, евстратий зоря, киевский патриархат, филарет, монахиня, Патриарх Филарет, покушение на филарета
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