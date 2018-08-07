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07.08.2018, 09:44

Умные часы Apple спасли жизнь человеку в Австралии

Умные часы Apple спасли жизнь человеку в Австралии - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Австралиец обратился к врачам после того, как стал получать уведомления об ускоренном сердцебиении. У него обнаружили редкую патологию сердца

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24-летний Адам Лав обратился в больницу, после того, как стал получать уведомления о проблемах со здоровьем из приложения на Apple Watch. Об этом сообщает австралийский сайт 9news.  

Согласно сообщению, мужчина увидел, что его сердце бьется с частотой 120-130 ударов в минуту, что вдвое чаще, чем у здоровых людей.

"Частота сердечных сокращений во сне составляла в среднем около 130-140 ударов в минуту. Так было, когда я отдыхал около шести часов ночью", - сказал Лав.

Он обратился в службу спасения, его отправили в больницу и провели диагностику сердца. Врачи обнаружили редкую сердечную патологию: насыщенная кислородом кровь поступала в правое предсердие вместо левого.

"Таким образом, кровь бесполезно циркулирует вокруг легкого и не выходит в остальную часть его тела", - объяснил кардиохирург, профессор Майкл Уилсон.

Также сказано, что вместо операции на открытом сердце профессор провел операцию с помощью робота Da Vinci и крошечного разреза. Здоровье Лава восстановилось спустя три недели.

"Мне нравится его (Apple Watch - ред.) удобство, но также и тот факт, что гаджет просто нашел что-то медицинское, о котором я понятия не имел, и это потенциально спасло мою жизнь", - признался Адам Лав.

6 августа сообщалось, что ученые в Китае создали на основе графена искусственную цветную электронную кожу, которая может функционировать как нательное электронное устройство для отслеживания состояния здоровья.

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Теги: apple, здоровье, Австралия, Apple Watch, умные часы, гаджет, сердцебиение
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