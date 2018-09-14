УПЦ КП об автокефалии: Москва в 1992 году внесла разделение

Архиепископ Евстратий (Зоря) (фото - facebook.com/yevstr)

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Пресс-секретарь Киевской патриархии архиепископ Евстратий сообщил о публикации важных документов по автокефалии

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На официальном сайте Вселенского патриархата опубликованы два документа УПЦ - определение поместного Собора от 1-3 ноября 1991 года по вопросу полной автокефалии УПЦ (подписано всеми делегатами) и обращение епископата УПЦ от 22 января 1992 года к Московскому патриархату с настоянием не откладывать рассмотрение вопроса об автокефалии.

Об этом сообщил пресс-секретарь Киевской патриархии архиепископ Евстратий (Зоря) у себя в Facebook.

По его словам, документы распространены на греческом и английском языках с добавлением изображений оригиналов.

"Этими документами подтверждается, что УПЦ, в том числе епископат, в 1991-1992 годах официально поставили вопрос о необходимости УПЦ быть автокефальной и единогласно поддерживали это, пока действия Москвы не внесли в УПЦ разделение", - подчеркнул архиепископ.

"В аннотации к публикации указано, что хотя звучат заявления, якобы украинская иерархия не искала автокефалию, на самом деле это не так. Отмечается также, что хотя иерархи должны были бы направлять такую ​​просьбу об автокефалии Вселенскому Патриарху, однако и эти документы свидетельствуют об их поддержке", - уточнил архиепископ.

Он добавил, что специально в публикации обращено внимание на подпись под документами митрополита Онуфрия.

Киевский патриархат после Томоса будет выдвигать кандидатуру предстоятеля УПЦ КП, патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета на должность предстоятеля автокефальной православной церкви в Украине.

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В апреле 2018 года президент Петр Порошенко обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом об издании Томоса об автокефалии УПЦ. Константинополь начал необходимые для этого процедуры.

В начале осени Вселенский патриархат назначил своих экзархов в Киеве. РПЦ возмутилась тем, что решение приняли без согласования с патриархом Кириллом и митрополитом Онуфрием. В России считают подобные действия Варфоломея "грубым вторжением на каноническую территорию Московского патриархата".

В УПЦ МП заявили, что хотят созвать свой Собор из-за экзархов Варфоломея.

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