УПЦ КП об автокефалии: Москва в 1992 году внесла разделение

На официальном сайте Вселенского патриархата опубликованы два документа УПЦ - определение поместного Собора от 1-3 ноября 1991 года по вопросу полной автокефалии УПЦ (подписано всеми делегатами) и обращение епископата УПЦ от 22 января 1992 года к Московскому патриархату с настоянием не откладывать рассмотрение вопроса об автокефалии.
Об этом сообщил пресс-секретарь Киевской патриархии архиепископ Евстратий (Зоря) у себя в Facebook.
По его словам, документы распространены на греческом и английском языках с добавлением изображений оригиналов.
"Этими документами подтверждается, что УПЦ, в том числе епископат, в 1991-1992 годах официально поставили вопрос о необходимости УПЦ быть автокефальной и единогласно поддерживали это, пока действия Москвы не внесли в УПЦ разделение", - подчеркнул архиепископ.
"В аннотации к публикации указано, что хотя звучат заявления, якобы украинская иерархия не искала автокефалию, на самом деле это не так. Отмечается также, что хотя иерархи должны были бы направлять такую просьбу об автокефалии Вселенскому Патриарху, однако и эти документы свидетельствуют об их поддержке", - уточнил архиепископ.
Он добавил, что специально в публикации обращено внимание на подпись под документами митрополита Онуфрия.
Киевский патриархат после Томоса будет выдвигать кандидатуру предстоятеля УПЦ КП, патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета на должность предстоятеля автокефальной православной церкви в Украине.
Читайте также: Владыка Иов о Москве как "третьем Риме": Миф псковского старца
В апреле 2018 года президент Петр Порошенко обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом об издании Томоса об автокефалии УПЦ. Константинополь начал необходимые для этого процедуры.
В начале осени Вселенский патриархат назначил своих экзархов в Киеве. РПЦ возмутилась тем, что решение приняли без согласования с патриархом Кириллом и митрополитом Онуфрием. В России считают подобные действия Варфоломея "грубым вторжением на каноническую территорию Московского патриархата".
В УПЦ МП заявили, что хотят созвать свой Собор из-за экзархов Варфоломея.
Читайте также: Провал Кирилла в Стамбуле. Шансы на Томос возросли