УПЦ МП пугает Украину "гневом Божьим" за Марш равенства

Screenshot_5

commenthover

Онуфрий заявил, что украинцам пытаются "навязать не только чужие, но и греховные мировоззрения"

Реклама

Реклама

Глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий призвал власти Украины не допустить проведения в Киеве Марша равенства (КиевПрайд), чтобы не "навлечь гнев Божий на украинскую землю". Об этом говорится в заявлении Онуфрия, опубликованном на сайте УПЦ МП.

Он считает, что в Украине "попираются и унижаются традиционные семейные отношения", а украинцам пытаются "навязать не только чужие, но и греховные мировоззрения".

По мнению Онуфрия, проведение Марша равенства – "это публичная и откровенная пропаганда греха, в частности половых извращений".

"Это может нанести непоправимый вред чистым сердцам и душам наших детей и, более того - навлечь гнев Божий на украинскую землю, на которой и без того уже несколько лет подряд проливается невинная кровь украинцев", - говорится в заявлении.

Онуфрий сообщил, что в храмах УПЦ МП будут молиться за недопущение "распространения среди нашего боголюбивого народа проявлений содомских грехов".

Марш равенства - публичная акция в защиту прав женщин и представителей ЛГБТ-сообщества, а также против всех видов дискриминации.