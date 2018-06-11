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11.06.2018, 21:20

УПЦ МП пугает Украину "гневом Божьим" за Марш равенства

УПЦ МП пугает Украину "гневом Божьим" за Марш равенства - Фото
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Онуфрий заявил, что украинцам пытаются "навязать не только чужие, но и греховные мировоззрения"

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Глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий призвал власти Украины не допустить проведения в Киеве Марша равенства (КиевПрайд), чтобы не "навлечь гнев Божий на украинскую землю". Об этом говорится в заявлении Онуфрия, опубликованном на сайте УПЦ МП.

Он считает, что в Украине "попираются и унижаются традиционные семейные отношения", а украинцам пытаются "навязать не только чужие, но и греховные мировоззрения".

По мнению Онуфрия, проведение Марша равенства – "это публичная и откровенная пропаганда греха, в частности половых извращений".

"Это может нанести непоправимый вред чистым сердцам и душам наших детей и, более того - навлечь гнев Божий на украинскую землю, на которой и без того уже несколько лет подряд проливается невинная кровь украинцев", - говорится в заявлении.

Онуфрий сообщил, что в храмах УПЦ МП будут молиться за недопущение "распространения среди нашего боголюбивого народа проявлений содомских грехов".

Марш равенства - публичная акция в защиту прав женщин и представителей ЛГБТ-сообщества, а также против всех видов дискриминации.

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Теги: упц мп, лгбт, киевпрайд, марш равенства, онуфрий
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