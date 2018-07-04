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04.07.2018, 07:40

В 40 школах Британии запретили юбки из-за прав трансгендеров

В 40 школах Британии запретили юбки из-за прав трансгендеров - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Родители возмущены таким решением руководства школ

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В Великобритании по меньшей мере в 40 средних школах девочкам запретили носить юбки из-за прав трансгендеров. Об этом сообщает Daily Mail.

"У нас есть ученики-трансгендеры в школе, и у нас растет число студентов, которые находятся на этапе понимания своего пола. Эта форма гендерно-нейтральная", - сказал один из директоров школ.

Отмечается, что это вызвало недовольство у некоторых родителей. Они утверждают, что с ними не консультировались и даже не уведомили о запрете.

"Хорошо дать девушке возможность носить юбку или брюки, но я не понимаю необходимости полного запрета", - сказала мама одной из учениц.

Выпускник школы потребовал позволить "мальчикам быть мальчиками, а девочкам быть девочками. "Перестаньте запутывать их", - сказал он. 

Трансгендер - это человек, рожденный с определенным биологическим полом, но ощущающий себя личностью противоположного пола, имеющий соответствующее сознание и поведение, то есть обладающий гендерной идентичностью, присущей другому полу. Считается, что трансгендерность не является болезнью или расстройством. 

27 июня Верховный суд Британии признал дискриминацию гетеросексуалов.

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Теги: лгбт, дискриминация, трансгендер, гендер, пол, трансгендеры
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