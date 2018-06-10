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10.06.2018, 22:03

В банке Днепропетровской области крали деньги с карт - полиция

В банке Днепропетровской области крали деньги с карт - полиция - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В полиции сообщили, что работники банка присвоили более полумиллиона гривен с карточек вынужденных переселенцев

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В Днепропетровской области разоблачили руководителей отделения одного из государственных банков Украины, которые присвоили полмиллиона гривен клиентов учреждения. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Согласно сообщению, в полиции установили, что в.о. управляющего отделением банка и его подчиненная "пользовались" оформленными, но не выданным карточками клиентов из числа вынужденных переселенцев. Отмечается, что они самостоятельно устанавливали ПИН-коды и через банкоматы снимали чужие деньги.

Отмечается, что после обращения клиентов о пропаже денег со счета, то им выдавали наличные, которыю снимали с любого другого карточного счета клиентов банка.

Правоохранители уточняют, что таким образом работники банка успели незаконно присвоить более полумиллиона гривен.

Открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 191 УК Украины, обвинительный акт в отношении руководителя отделения уже направлен в суд.

Ранее сообщалось, что в Украине зарегистрировано более 1,2 миллиона семей вынужденно перемещенных из временно оккупированного Россией Крыма и неподконтрольной Киеву части Донбасса.

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Теги: банк, махинации, банкомат
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