В Броварах пациенты "реабилитационного центра" заявили в полицию

Несколько пациентов "реабилитационного центра" в Броварах Киевской области написали заявления о незаконном лишении свободы. Учреждение проверяют правоохранители, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Там рассказали, что на спецлинию "102" обратился представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека с сообщением о том, что в Броварах по одному из адресов незаконно удерживают людей.
Следственно-оперативная группа полиции выяснила, что там находится общество с ограниченной ответственностью (ООО), которое занимается якобы лечением граждан от алкогольной и наркотической зависимостей.
За месяц пребывания в "реабилитационном заведении" родственники пациентов платят по 12 тыс грн.
В центре полицейские обнаружили 20 человек возрасте от 20 до 81 года. Четверо из них дали показания о незаконном лишении свободы, сообщили в полиции.
Правоохранители проверят наличие у предпринимателей лицензий на предоставление соответствующих услуг и условия, в которых находятся люди.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
В ноябре 2017 года в Волынской области в одном из жилых домов правоохранители обнаружили 30 человек, которых незаконно удерживали под предлогом реабилитации и лечения от наркомании и алкоголизма.