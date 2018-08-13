В Броварах пациенты "реабилитационного центра" заявили в полицию

Фото: facebook.com/pol.kievregion

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За месяц пребывания в "реабилитационном заведении" родственники пациентов платят по 12 тыс грн

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Несколько пациентов "реабилитационного центра" в Броварах Киевской области написали заявления о незаконном лишении свободы. Учреждение проверяют правоохранители, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Там рассказали, что на спецлинию "102" обратился представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека с сообщением о том, что в Броварах по одному из адресов незаконно удерживают людей.

Следственно-оперативная группа полиции выяснила, что там находится общество с ограниченной ответственностью (ООО), которое занимается якобы лечением граждан от алкогольной и наркотической зависимостей.

За месяц пребывания в "реабилитационном заведении" родственники пациентов платят по 12 тыс грн.

В центре полицейские обнаружили 20 человек возрасте от 20 до 81 года. Четверо из них дали показания о незаконном лишении свободы, сообщили в полиции.

Правоохранители проверят наличие у предпринимателей лицензий на предоставление соответствующих услуг и условия, в которых находятся люди.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В ноябре 2017 года в Волынской области в одном из жилых домов правоохранители обнаружили 30 человек, которых незаконно удерживали под предлогом реабилитации и лечения от наркомании и алкоголизма.