В Черкасской области не могут найти выигравшего в лотерею ₴18 млн

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Победитель до сих по не пришел за выигрышем

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В Черкасской области ищут владельца лотерейного билета, который выиграл почти 18 млн гривен. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Выигрышный лотерейный билет продали в поселке Катеринополь.

Уже прошла неделя, однако победитель до сих пор не явился за выигрышем ни к месту покупки, ни в центральный офис компании.

Продавец лотерейного билета Александр Ищенко рассказал, что после выплаты всех налогов победитель сможет получить на руки более 14 млн гривен, которые будут ему выдавать частями на протяжении нескольких месяцев.

За выигрышем можно обратиться за в течении полугода.

16 апреля стало известно, что в Болгарии 55-летняя учительница Анета Желязкова выиграла в лотерею около полумиллиона евро.