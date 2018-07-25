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25.07.2018, 09:38

В Чернигове хотят сделать озеро вместо стоянки: на случай ливня

В Чернигове хотят сделать озеро вместо стоянки: на случай ливня - Фото
Фото: chernigiv-rada.gov.ua

В Черниговском горсовете думают над восстановлением озера на месте гаражей и стоянки, чтобы уберечься от подтоплений во время ливней

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В Чернигове после нескольких масштабных затоплений после ливня рассматривают вариант восстановления накопительного озера на месте автостоянки и туда будет стекать дождевая вода. Об этом сообщает пресс-служба Черниговской горадминистрации. 

Также нужно заложить трубы большего диаметра или построить еще одну ливневку. 

На месте предположительного озера сейчас парковка и гаражи - в горадминистрации сообщают, что они построены самовольно. Поэтому город будет "идти правовым путем". 

21 июля на черниговской насосной станции был полностью затоплен машинный зал насосной станции. Оттуда эвакуировали людей, в районе отключили электричество и водоотвод. На улицах местами вода стояла по колено.

Похожая ситуация уже была 30 июня - тогда после дождя тоже затопило улицы, людей эвакуировали на лодках.

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Теги: чернигов, ливни, озеро
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