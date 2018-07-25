В Чернигове хотят сделать озеро вместо стоянки: на случай ливня

В Чернигове после нескольких масштабных затоплений после ливня рассматривают вариант восстановления накопительного озера на месте автостоянки и туда будет стекать дождевая вода. Об этом сообщает пресс-служба Черниговской горадминистрации.
Также нужно заложить трубы большего диаметра или построить еще одну ливневку.
На месте предположительного озера сейчас парковка и гаражи - в горадминистрации сообщают, что они построены самовольно. Поэтому город будет "идти правовым путем".
21 июля на черниговской насосной станции был полностью затоплен машинный зал насосной станции. Оттуда эвакуировали людей, в районе отключили электричество и водоотвод. На улицах местами вода стояла по колено.
Похожая ситуация уже была 30 июня - тогда после дождя тоже затопило улицы, людей эвакуировали на лодках.