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31.05.2018, 10:41

В Донбассе пункты пропуска переходят на новый график работы

В Донбассе пункты пропуска переходят на новый график работы - Фото
Фото: LIGA.net

С 1 июня контрольно-пропускные пункты въезда/выезда будут работать с 06:00 до 20:00

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С 1 июня 2018 года контрольно-пропускные пункты въезда/выезда в Донбассе будут работать по новому графику. Об этом у себя в Facebook cooбщила пресс-секретарь Донецкого погранотряда Виктория Карпиленко.

"Согласно распоряжению командующего объединенных сил, начиная с 1 июня, КПВВ на линии соприкосновения в районе проведения операции объединенных сил функционировать с 06:00 до 20:00", - отметила Карпиленко.

По ее словам, не следует забывать о провокационных действиях боевиков во время пропуска, поэтому нужно пытаться выезжать заранее, а не под закрытие пропускных пунктов.

До перехода на летний режим работы пункты пропуска работали с 07:00 до 18:30.

11 мая 2018 года пограничники временно закрывали контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Марьинка" в западном пригороде временно оккупированного Донецка из-за провокаций боевиков.

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Теги: Донбасс, пограничники, кпвв, новый график
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