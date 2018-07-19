В Эстонии приняли меры в отношении нелегальных рабочих из Украины

Фото: Postimees/Scanpix

commenthover

Украинцам назначили штраф, приказали покинуть страну и не возвращаться три года

Реклама

Реклама

В Эстонии во время проверки строительных объектов задержали возле города Раквере четырех украинцев, которые работали нелегально. Об этом сообщает ERR.ee.

Проверку строительных объектов в волости Раквере провели 18 июля сотрудники миграционной службы Идаской префектуры департамента полиции и погранохраны.Выявленные четверо граждан Украины не имели регистрации в Эстонии.

Рабочим назначили штраф и приказали оставить Эстонию. Также им установили запрет на въезд в страну на три года.

2 июня сообщалось, что польские фермеры могут потерять до 40% урожая клубники из-за нехватки рабочих из Украины, которые испытывают трудности с пересечением границы. В связи с изменениями в административно-правовых нормах под угрозой оказался урожай не только клубники, но также вишни и малины.