В Харькове абитуриентка отправила на ВНО своих "двойников"

Фото: LIGA.net

commenthover

Абитуриентка подобрала для этой цели нескольких похожих на нее выпускниц

Реклама

Реклама

В Харькове абитуриентка пыталась сдать Внешнее независимое тестирование, подговорив на сдачу тестов вместо себя "двойников". Об этом сообщает 057.ua со ссылкой на директора Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александра Сидоренко.

По его словам, абитуриентка подобрала для этой цели нескольких похожих на нее выпускниц. На каждый экзамен она нашла отдельного двойника.

"Абитуриентка наняла для этого нескольких выпускниц местной школы - подобрала по внешнему сходству, «наштукатурились» и вперед", - сказал Сидоренко.

Он сообщил, что жульничество распознали на пункте ВНО.

"Надеемся, конечно, что Украинский центр согласится с нашим предложением по аннуляции результатов этой предпринимательницы», - сказал Сидоренко.

12 июля начался прием электронных заявлений абитуриентов в высшие учреждения образования