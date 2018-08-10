В Хмельницком женщина сдавала детей "в аренду" - прокуратура

Фото: прокуратура Хмельницкой области

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Как установило следствие, женщина отдавала двоих детей на день за пять тысяч гривень для попрошайничества

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В Хмельницком женщину подозревают в том, что она "сдавала в аренду" двоих детей - двухлетнего и шестилетнего мальчиков. Об этом сообщает прокуратура Хмельницкой области.

По версии следствия, 32-летняя женщина передавала детей в "посуточную аренду", где их заставляли попрошайничать.

Ее задержали во время получения пяти тысяч гривень - суммы за день "аренды".

Открыто дело по факту незаконного соглашения относительно малолетних детей. Женщине может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы.

2 августа в Люблине суд арестовал 36-летнюю украинку, которая родила ребенка в туалете фабрики по переработке фруктов и овощей и оставила его в пластиковом контейнере.