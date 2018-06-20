В Индии мыши погрызли более миллиона рупий в банкомате - фото

Фото: Getty Images

commenthover

Грызуны ели деньги около трех недель

Реклама

Реклама

В индийском штате Ассам мыши испортили купюры в банкомате государственного банка на сумму в 1,238 млн рупий (около 478,8 тыс. грн). Об этом сообщает India Today.

Одна из частных охранных компаний 19 мая положила в банк 2,948 млн рупий. Деньги хранились в банкомате.

Когда 11 июня банкомат открыли, то обнаружилось, что почти половину находившихся внутри средств съели мыши.

Большинство банкнот, которые хранились в банкомате, были номиналом в 500 и 2000 рупий.

Полиция начала расследовать этот инцидент.

12 апреля сообщалось, что в Аргентине полицейские списали на мышей пропажу 0,5 т наркотиков. Судебные эксперты выразили сомнение, что грызуны могли принять наркотики за пищу, и они наверняка умерли бы, если бы их съели.