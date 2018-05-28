В Италии обнаружили самое старое дерево Европы

Фото: Naked Science

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По оценкам исследователей, дереву около 1230 лет, и оно до сих пор продолжает расти

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Ученые из Тосканского университета заявили, что им удалось обнаружить самое древнее дерево на территории Европы. Его нашли в национальном парке Поллино, расположенном на юге Италии. По оценкам исследователей, дереву около 1230 лет, и оно до сих пор продолжает расти - в последние десятилетия у него появилось несколько новых годовых колец. Об этом сообщает Naked Science.

Исследователям известны и более старые деревья, но их возраст можно оценить лишь приблизительно. Сосна из парка Поллино - старейшее дерево, чей возраст удалось установить непосредственно, с помощью анализа годовых колец. Растение относится к виду Pinus heldreichii, cосна Гельдрейха (боснийская сосна). К этому виду принадлежал и предыдущий кандидат в самые древние деревья Европы - 1075-летняя сосна, растущая на севере Греции.

Исследователи изучали самые старые деревья парка Поллино на протяжении четырех лет. Древнейшую сосну датировали двумя способами. Чтобы проанализировать годовые кольца, из дерева извлекли несколько кернов, но выяснилось, что центральная часть ствола, содержащая самые древние кольца, рассыпалась в труху. Возраст дерева уточнили с помощью радиоуглеродного датирования образцов корней, которые сохранились намного лучше.

По словам исследователей, сосна выросла в конце VIII века нашей эры, эта эпоха отличалась сравнительно холодным климатом. Затем растение пережило несколько периодов высокой температуры, включая долгие сильные засухи. Ученые говорят, что изучение характера роста сосны-долгожителя поможет понять, как современные леса будут реагировать на глобальное потепление.