В июле выросло число жертв ДТП с коммерческим транспортом

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К концу года этот показатель может вернуться к предыдущим значениям, считает руководитель Госслужбы по безопасности на транспорта

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В июле 2018 года количество летальных исходов в результате ДТП с участием коммерческого транспорта выросло на 20%. Об этом в эфире Радио НВ сообщил и.о. главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Вячеслав Дидковский со ссылкой на данные статистики.

Он объясняет это увеличение тем, что в последних ДТП было много жертв.

"По общей статистике, насколько я помню, есть в принципе уменьшение. Если брать коммерческий транспорт, то есть увеличение летальности на 20%, но это вызвано исключительно тем, что мы имели четыре последних ДТП с такими показателями по смертям", — прокомментировал он.

По мнению Дидковского, к концу года ситуация может выровняться, и этот показатель вернется к предыдущим значениям.

В МВД утверждают, что общая ситуация на дорогах Украины является наиболее спокойной за последние три года. По данным ведомства, на 10% уменьшилось общее количество ДТП по сравнению с предыдущими периодами. Число ДТП, в которых пострадали люди, также уменьшилось на 16%, количество летальных случаев - на 10%.