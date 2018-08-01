Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
01.08.2018, 13:47

В Киев прилетит Арнольд Шварценеггер

В Киев прилетит Арнольд Шварценеггер - Фото
Арнольд Шварценеггер (фото - скриншот с видео)

Мэр Киева Виталий Кличко сказал, что пригласил в украинскую столицу "Железного Арни"

Реклама
Реклама

Знаменитый киноактер, экс-бодибилдер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер в течение двух месяцев прибудет в Киев. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в эфите ТСН.

"Он мне сказал, что в течение следующих двух месяцев он приедет в Киев. Я его пригласил. Это действительно мировая звезда, бывший губернатор штата Калифорния. Убежден, что он и советы даст, и сможет ознакомиться с одним из красивейших городов мира", - сказал он.

По словам Кличко, Шварцнеггер сообщил это ему в разговоре по Skype. 30 июля у американца был день рождения и киевский мэр звонил его поздравить.

Также он напомнил, что в Киеве с 30 сентября до 5 октября пройдет 56-й конгресс Всемирного боксерского совета. В столицу Украины прилетят около 700 участников конгресса из 160 стран мира.

Инициатором проведения конгресса в столице Украины стал чемпион WBC в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко.

29 июля сообщалось, что американский актер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер раздавил своим 46-тонным танком M47 Patton II девятиметровый лимузин Lincoln TownCar. Видео для программы Make It опубликовал телеканал CNBS на своем YouTube-канале.

 

Читайте также
Фиолетовый день: что нужно знать об эпилепсии и как с ней живут 26.03.2018"Мы лишь пассажиры Земли": о чем в Киеве рассказал астронавт NASA 16.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: киев, калифорния, актер, виталий кличко, арнольд шварцнеггер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Киеве на острове появился металлический Илья Муромец
Киев В Киеве на острове появился металлический Илья Муромец
Atlas Weekend: на одну из станций метро ограничат вход
Киев Atlas Weekend: на одну из станций метро ограничат вход
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 