В Киев прилетит Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер (фото - скриншот с видео)

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Мэр Киева Виталий Кличко сказал, что пригласил в украинскую столицу "Железного Арни"

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Знаменитый киноактер, экс-бодибилдер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер в течение двух месяцев прибудет в Киев. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в эфите ТСН.

"Он мне сказал, что в течение следующих двух месяцев он приедет в Киев. Я его пригласил. Это действительно мировая звезда, бывший губернатор штата Калифорния. Убежден, что он и советы даст, и сможет ознакомиться с одним из красивейших городов мира", - сказал он.

По словам Кличко, Шварцнеггер сообщил это ему в разговоре по Skype. 30 июля у американца был день рождения и киевский мэр звонил его поздравить.

Также он напомнил, что в Киеве с 30 сентября до 5 октября пройдет 56-й конгресс Всемирного боксерского совета. В столицу Украины прилетят около 700 участников конгресса из 160 стран мира.

Инициатором проведения конгресса в столице Украины стал чемпион WBC в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко.

29 июля сообщалось, что американский актер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер раздавил своим 46-тонным танком M47 Patton II девятиметровый лимузин Lincoln TownCar. Видео для программы Make It опубликовал телеканал CNBS на своем YouTube-канале.