В Киеве на рынке "Петровка" оштрафовали продавцов российских книг

Книжный рынок на ст. м. "Почайна" (фото - gloss.ua)

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Предприниматели торговали книжной продукцией из России, на которую у них не было разрешительных документов

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Двое продавцов на киевском книжном рынке "Петровка" получили штрафы в размере 37 тысяч 230 гривень за распространение ввезенной из страны-агрессора России продукции без разрешительных документов. Об этом пишет пресс-служба Госкомтелерадио.

Эти книги изъяты.

Если коммерсантов поймают на нарушении повторно, сумма штрафа вырастет до почти 190 тысяч гривень.

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1 января 2017 года вступил в силу законы об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания. Издательская продукция из РФ или с временно оккупированной территории может быть ввезена в Украину только при наличии разрешения.

По состоянию на 16 августа Госкомтелерадио составило 14 протоколов о наложении штрафов на общую сумма более 521 тысяч гривень.