В Киеве у Оперного театра собрались противники Марша равенства

У Оперного театра в Киеве собрались противники Марша равенства. В целом их около сотни, сообщает УП.
Время от времени у них возникают словесные перепалки с полицией, сотрудников которой здесь несколько сотен.
На углу улицы Владимирской и Богдана Хмельницкого несколько десятков человек держат транспаранты "Закон для семей, Украина для семей" и пр.
Одному мужчине стало плохо, его забрала "скорая".
Около 6 утра сегодня в столице произошло два столкновения между сотрудниками Нацполиции и представителями националистов.
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