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17.06.2018, 09:30

В Киеве у Оперного театра собрались противники Марша равенства

В Киеве у Оперного театра собрались противники Марша равенства - Фото
Фото: пресс-служба Нацполиции

В центре Киева собралось около сотни противников Марша равенства

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У Оперного театра в Киеве собрались противники Марша равенства. В целом их около сотни, сообщает УП.

Время от времени у них возникают словесные перепалки с полицией, сотрудников которой здесь несколько сотен.

На углу улицы Владимирской и Богдана Хмельницкого несколько десятков человек держат транспаранты "Закон для семей, Украина для семей" и пр.

Одному мужчине стало плохо, его забрала "скорая".

Около 6 утра сегодня в столице произошло два столкновения между сотрудниками Нацполиции и представителями националистов.

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Теги: Нацполиция, марш равенства, лгбт, киев
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