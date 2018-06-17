В Киеве у Оперного театра собрались противники Марша равенства

Фото: пресс-служба Нацполиции

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В центре Киева собралось около сотни противников Марша равенства

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У Оперного театра в Киеве собрались противники Марша равенства. В целом их около сотни, сообщает УП.

Время от времени у них возникают словесные перепалки с полицией, сотрудников которой здесь несколько сотен.

На углу улицы Владимирской и Богдана Хмельницкого несколько десятков человек держат транспаранты "Закон для семей, Украина для семей" и пр.

Одному мужчине стало плохо, его забрала "скорая".

Около 6 утра сегодня в столице произошло два столкновения между сотрудниками Нацполиции и представителями националистов.

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