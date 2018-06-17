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17.06.2018, 11:15

В Киеве завершился Марш равенства

В Киеве завершился Марш равенства - Фото
Фото: соцсети

Около 10:40 в центре Киева завершился Марш равенства

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Марш равенства в Киеве завершился около 10:40, сообщают его участники в Facebook. Они прошли от улицы Владимирской до площади Льва Толстого.

По имеющимся данным, в марше участвовало несколько тысяч человек. По периметру колонны они держали красно-белую ленту.

Как пишет УП, в начале марша полиция вывела из колонны нескольких противников мероприятия, которые забегали внутрь, пытаясь помешать его движению, а также трех человек, которые перед колонной кричали "Украина не Содом!".

Около 6 утра в столице произошло два столкновения между сотрудниками Нацполиции и представителями организации С14, которые протестовали против марша. В результате задержали 57 человек.

С14 заблокировал дорогу под Шевченковским РУВД с требованием освободить задержанных

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Теги: киев, лгбт, марш равенства
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