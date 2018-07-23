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23.07.2018, 14:46

В Киевской области найден гриб-гигант весом почти 18 кг - фото

В Киевской области найден гриб-гигант весом почти 18 кг - фото - Фото
Фото: ТСН

О находке не сообщили в Национальный реестр рекордов

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В селе Дрозды Белоцерковского района Киевской области местные жители нашли гриб-дождевик, который весит почти 18 кг. Об этом в понедельник сообщает ТСН.

Согласно сообщению, местная жительница Галина Позняк рассказала, что гриб обнаружили в субботу, 21 июля.

"Мы считаем, что этот гриб - самый большой из найденных в Украине", - отметила Позняк.

Точный вес гриба составил 17,75 кг.

"Мы видели эту информацию. Но, к сожалению, этот великан не внесен в Национальный реестр рекордов. Заявка на такую регистрацию не поступала", - сказала руководитель реестра Лана Ветрова. 

Фото: ТСН

21 мая сообщалось, что Иране более 800 пострадавших в результате отравления токсичными грибами, 11 человек умерли.

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Теги: киев, киевская область, гриб, гигантский гриб, большой гриб, грибник
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