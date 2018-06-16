В космос отправили радиосигнал с голосом Стивена Хокинга

Стивен Хокинг (фото - Getty Images)

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Послание мира и надежды полетело в сторону ближайшей черной дыры

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Радиосигнал с Посланием мира и надежды авторства покойного британского ученого Стивена Хокинга отправили в космос. Об этом сообщает Rolling Stone.

Сигнал отправлен в сторону ближайшей черной дыры 1А 0620-00 в пятницу, 15 июня, во время мемориальной службы захоронения Хокинга. Его пепел похоронили между останками сэра Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина в лондонском Вестминстерском аббатстве.

Голос ученого был отправлен в космос с помощью спутниковой антенны Европейского космического агентства (ЕКА) в Себрерос.

Трансляция - это "прекрасный и символический жест, который создает связь между присутствием нашего отца на этой планете, его желанием уйти в космос и его исследованием вселенной", сказала дочь ученого Люси Хокинг.

По ее словам, это послание мира и надежды, о единстве и необходимости для людей жить вместе в гармонии на этой планете.

Семья, друзья и представители общественности, которые посетили Вестминстерское аббатство, получили копию записи с голосом Хокинга.

Известный британский профессор-физик Стивен Хокинг умер 14 марта на 77 году жизни из-за осложнений бокового амиотрофического склероза. В своей последней работе написал о существовании параллельных вселенных, похожих на нашу.