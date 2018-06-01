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01.06.2018, 11:05

В Литве проходят крупнейшие в истории страны военные учения

В Литве проходят крупнейшие в истории страны военные учения - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В регионе будут тренироваться несколько до 13 тысяч военных

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Сегодня, 1 июня, начинаются крупнейшие национальные учения в истории литовской армии "Гром Перкунаса". Об этом сообщает  Delfi со ссылкой Министерство обороны Литвы.

В течение двухнедельных учений литовские вооруженные силы самостоятельно и с союзниками НАТО будут отрабатывать операции вооруженной обороны широкого спектра.

"Гром Перкунаса" - это лишь одно из нескольких учений, которые пройдут в июне в Литве и в других странах Балтийского моря.

В целом в них примут участие до девяти тысяч военных и должностных лиц из причисленных к вооруженным силам служб внутренней безопасности.

В учениях будут участвовать и союзники из дислоцированного в Литве международного батальона, а на учения прибыли и подразделения из Соединенного Королевства и Португалии.

"В целом в июне в учениях в Балтийском море примут участие несколько десятков тысяч военных, количество тренирующихся в Литве военных не должно превысить 13 тысяч", - отмечается в сообщении.

5 мая 2018 года сообщалось, что в июне в странах Балтии, Польше и на Балтийском море пройдет серия военных учений Североатлантического альянса.

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Теги: учения, литва, Гром Перкунаса
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