В Луганской области найден ареал редкой дикой орхидеи

Фото: igormelika.com.ua

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Билинец длиннорогий или билинец комарниковый в степи и лесостепи встречается очень редко

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В Новоайдарском районе Луганской области, на окраине села Штормовое, было найдено место, где растет редкая для степи и лесостепи дикая орхидея. Такую информацию обнародовало Управление экологии и природных ресурсов Луганской облгосадминистрации на своем сайте.

«Недавно Лилия Свирида, заведующая сектора Новоайдарской райгосадминистрации, которая занимается вопросами экологии, осуществила экспедицию в село Штормовое на место, где растет дикая орхидея. Впечатление захватывающе! Среди зеленой луговой травы виднеется ярко-фиолетовое соцветие этого замечательного цветка», - говорится в сообщении.

О том, что на окраине села находится ареал распространения очень редкого в Украине растения из семьи орхидных узнали случайно. На уроке биологии одна из учениц обратила внимание на цветок, которое видела на лугу за своим огородом. Сразу же был организован поход членов экологического кружка в местность, где дети и увидели дикую орхидею.

По "Определителю растений Украины" определили видовое название растения. Это – билинец длиннорогий, или билинец комарниковый. В определителе было указано, что в степи и лесостепи это растение встречается очень редко. Ближайшие, как показано на карте, три его ареала находятся в Харьковской области.