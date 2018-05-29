В Минздраве объяснили, можно ли доверять лечению травами

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По мнению Супрун, активные вещества, содержащиеся в растениях, могут по-разному влиять на человека, поскольку они имеют разную химическую природу

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Фитотерапия может быть опасной для организма и привести к отравлению. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

"Хотя травы кажутся безвредными (ведь мы используем их для приготовления пищи), некоторые из них могут быть потенциально опасными и привести к серьезному отравлению организма. Активные вещества, содержащиеся в растениях, имеют разную химическую природу и влияют на организм неодинаково", - отметила Супрун.

По ее словам, концентрация веществ тоже может отличаться - например, в фазы жизненного цикла (до, во время и после цветения). В разных частях одного и того же растения могут отличаться не только концентрации веществ, но и их качественный состав. Самостоятельно, без надлежащих знаний и оборудования, контролировать правильную дозу лекарственного вещества в растении очень сложно.

Кроме того, особенность влияния лекарственных растений на организм человека заключается в том, что появление лечебного эффекта (как и побочного) может наблюдаться только после длительного приема растительного препарата. Вы можете даже не заметить, почему и как появились определенные проблемы со здоровьем и даже не вспомните причину. Поэтому для лечения обязательно нужно наблюдение и консультации профессионального врача.

Ранее Минздрав подготовил законопроект, отменяющий выдачу разрешений на занятие так называемой народной медициной. Законопроект также запрещает рекламу "народной медицины".