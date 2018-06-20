Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
20.06.2018, 12:32

В Минздраве удивлены темпами выбора украинцами семейного врача

В Минздраве удивлены темпами выбора украинцами семейного врача - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Уже есть 20 врачей, которые набрали максимальное количество пациентов, отметили в Минздраве

Реклама
Реклама

В Украине уже более 9 млн украинцев выбрали себе семейного врача, а 20 врачей уже набрали максимальное количество пациентов. Об этом сообщил сегодня на заседании Кабмина замминистра здравоохранений Павел Ковтонюк.

Он напомнил, что в апреле начался первый этап медреформы - кампания "Врач для каждой семьи", то есть, возможность выбирать себе семейного врача без привязки к месту прописки.

"Опыт показал, что популярность этой программы оказалась неожиданной даже для нас, оптимистов. Мы планировали, что за первые полгода примерно 2 млн украинцев выберут своих врачей, а в действительности за немного больше чем за два месяца 9 млн человек, сегодня утром было 9 млн 170 тысяч украинцев, выбрали своих врачей", - сказал Ковтонюк.

Читайте также: Как выбрать семейного врача: советы Минздрава

По его словам, в Украине уже есть 20 врачей, которые набрали максимальное количество пациентов.

2 апреля 2018 года началась Национальная кампания по выбору врача. Врачи могут обслуживать определенное количество пациентов: семейный врач - 1800, терапевт - 2000, педиатр - 900.

Читайте также
Фиолетовый день: что нужно знать об эпилепсии и как с ней живут 26.03.2018"Мы лишь пассажиры Земли": о чем в Киеве рассказал астронавт NASA 16.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Павел Ковтонюк, минздрав, семейный врач
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Минздрав представил концепцию новой системы экстренной медпомощи
Здоровье Минздрав представил концепцию новой системы экстренной медпомощи
Более 8 млн украинцев выбрали семейного врача - Супрун
Общество Более 8 млн украинцев выбрали семейного врача - Супрун
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 