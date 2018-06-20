В Минздраве удивлены темпами выбора украинцами семейного врача

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Уже есть 20 врачей, которые набрали максимальное количество пациентов, отметили в Минздраве

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В Украине уже более 9 млн украинцев выбрали себе семейного врача, а 20 врачей уже набрали максимальное количество пациентов. Об этом сообщил сегодня на заседании Кабмина замминистра здравоохранений Павел Ковтонюк.

Он напомнил, что в апреле начался первый этап медреформы - кампания "Врач для каждой семьи", то есть, возможность выбирать себе семейного врача без привязки к месту прописки.

"Опыт показал, что популярность этой программы оказалась неожиданной даже для нас, оптимистов. Мы планировали, что за первые полгода примерно 2 млн украинцев выберут своих врачей, а в действительности за немного больше чем за два месяца 9 млн человек, сегодня утром было 9 млн 170 тысяч украинцев, выбрали своих врачей", - сказал Ковтонюк.

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По его словам, в Украине уже есть 20 врачей, которые набрали максимальное количество пациентов.

2 апреля 2018 года началась Национальная кампания по выбору врача. Врачи могут обслуживать определенное количество пациентов: семейный врач - 1800, терапевт - 2000, педиатр - 900.