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03.09.2018, 13:53

В МОН рассказали нюансы с платными услугами в школах и садиках

В МОН рассказали нюансы с платными услугами в школах и садиках - Фото
Иллюстративное фото: LIGA.net

В образовательных учреждениях могут предоставлять платные услуги, но во внеурочное время - после уроков, на выходных или каникулах

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В школах и садиках могут предоставлять платные услуги, но проводить мероприятия, за которые не платили из бюджета, можно только во внеучебное время. Об этом сообщили в Министерстве образования, передает Украинская правда

Это значит, что посторонние фотографы, к примеру, не могут приходить в садики или школы и предоставлять свои услуги во время уроков. То же самое касается платных спектаклей и концертов. 

Есть постановление №796, которое утверждает перечень платных услуг, которые могут предоставлять в образовательных учреждениях. 

Первоклассники уже начинают учиться по новому госстандарту "Нова українська школа", который предполагает больше практики, чем теории. Основное отличие от старой системы - ориентация на то, что нужно ребенку, а не "единой системе"; то есть, школа станет инклюзивной. Для этого 22 тысячи учителей начальной школы прошли соответствующее онлайн-обучение.

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Теги: школы, Министерство образования, детские сады, платные услуги
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