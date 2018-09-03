В МОН рассказали нюансы с платными услугами в школах и садиках

Иллюстративное фото: LIGA.net

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В образовательных учреждениях могут предоставлять платные услуги, но во внеурочное время - после уроков, на выходных или каникулах

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В школах и садиках могут предоставлять платные услуги, но проводить мероприятия, за которые не платили из бюджета, можно только во внеучебное время. Об этом сообщили в Министерстве образования, передает Украинская правда.

Это значит, что посторонние фотографы, к примеру, не могут приходить в садики или школы и предоставлять свои услуги во время уроков. То же самое касается платных спектаклей и концертов.

Есть постановление №796, которое утверждает перечень платных услуг, которые могут предоставлять в образовательных учреждениях.

Первоклассники уже начинают учиться по новому госстандарту "Нова українська школа", который предполагает больше практики, чем теории. Основное отличие от старой системы - ориентация на то, что нужно ребенку, а не "единой системе"; то есть, школа станет инклюзивной. Для этого 22 тысячи учителей начальной школы прошли соответствующее онлайн-обучение.