В МОЗ рассказали, как планируют реформировать детдома

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В паллиативной помощи в Украине нуждаются до 70 тысяч детей

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До 2023 года в Украине вместо детских домов будут организованы паллиативно-реабилитационные центры. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Эти центры будут оказывать помощь всем детям, независимо от их социального статуса и возраста.

В ведомстве отметили, что речь ни в коем случае не идет о закрытии детских домов. Отмечается, что Минздрав работает над созданием условий, чтобы дети росли в семьях, а потребность в домах ребенка исчезла до 2020 года.

Сейчас государство предоставляет паллиативную помощь на уровне отделений больниц. Этого ресурса недостаточно - в паллиативной помощи нуждаются до 70 тысяч детей.

В Украине работает 751 заведение по институциональному уходу и воспитанию детей. Из более 100 тысяч детей, находящихся в таких заведениях, только 8% имеют статус детей-сирот. 38 из таких заведений принадлежат к сфере управления Минздрава - это дома ребенка, в которых живут дети до 3 лет. К концу 2017 года здесь находилось 2644 ребенка, из которых 1410 - сироты и те, кто остался без родительской опеки, и 1234 - дети, имеющие родителей.

В январе 2018 года президент Петр Порошенко подписал указ о первоочередных мерах защиты прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.