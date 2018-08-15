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15.08.2018, 14:04

В МВД назвали угрозу государственной безопасности: мигранты

В МВД назвали угрозу государственной безопасности: мигранты - Фото
Сергей Яровой (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Государственная миграционная служба готовит для министерства внутренних дел план на случай массового наплыва нелегалов в Украину

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Нелегальные мигранты угрожают государственной безопасности. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба МВД.

За последние две недели в стране выявили 1167 нелегальных мигрантов. Большинство из них принудительно выдворили.

По словам директора департамента по делам иностранцев и лиц без гражданства Государственной миграционной службы Натальи Науменко, тенденция по уменьшению нелегальной миграции в Украину не наблюдается.

В ближайшее время служба должна предоставить МВД план на случай "массового входа в Украину нелегальных мигрантов". 

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До конца лета в Украине проводится спецоперация по выявлению иностранцев-преступников "Мигрант".

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Теги: мвд, нелегальные мигранты, сергей яровой, государственная безопасность
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