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25.07.2018, 13:54

В николаевском зоопарке родились 26 детенышей удава

В николаевском зоопарке родились 26 детенышей удава - Фото
Скриншот видео

Сейчас все детеныши в специальном контейнере и, когда они немного подростут, их раздадут зоопаркам

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В зоопарке Николаева родились 26 удавов. Об этом сообщает ТСН.

Это первый приплод за 20 лет. "Родители" новорожденных - самец Бизон и самка Марка. Сотрудники зоопарка только догадывались, что самка беременна и никак не могли это проверить. 

Некоторых детенышей пришлось доставать из яиц. Сейчас все они в специальных контейнерах с подогревом и водой. Оставлять с родителями детенышей нельзя - у пресмыкающихся нет материнского инстинкта.

Позже удавов планируют раздать разным зоопаркам. 

16 июля в николаевском Центре защиты животных на основании выводов об агрессивности или неизлечимых болезнях усыпили 70 собак.

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Теги: удав, Николаев, зоопарк, детеныши
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