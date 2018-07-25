В николаевском зоопарке родились 26 детенышей удава

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Сейчас все детеныши в специальном контейнере и, когда они немного подростут, их раздадут зоопаркам

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В зоопарке Николаева родились 26 удавов. Об этом сообщает ТСН.

Это первый приплод за 20 лет. "Родители" новорожденных - самец Бизон и самка Марка. Сотрудники зоопарка только догадывались, что самка беременна и никак не могли это проверить.

Некоторых детенышей пришлось доставать из яиц. Сейчас все они в специальных контейнерах с подогревом и водой. Оставлять с родителями детенышей нельзя - у пресмыкающихся нет материнского инстинкта.

Позже удавов планируют раздать разным зоопаркам.

16 июля в николаевском Центре защиты животных на основании выводов об агрессивности или неизлечимых болезнях усыпили 70 собак.