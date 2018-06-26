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26.06.2018, 22:57

В Норвегии намерены перейти на электрическую авиацию

В Норвегии намерены перейти на электрическую авиацию - Фото
Самолет Alpha Electro (фото - Pipistrel)

План разработан до 2040 года

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В Норвегии, которая больше всех в Западной Европе экспортирует нефти и природного газа, приняли программу постепенно перехода на электрическую пассажирскую авиацию. Об этом сообщает N+1.

По информации словенской авиастроительной компании Pipistrel, проводившей испытания электросамолета Alpha Electro по заказу норвежского оператора аэропортов Avinor, власти планируют к 2040 году полностью перевести все местные пассажирские авиаперевозки на использование электрических летательных аппаратов.

Новая программа Норвегии стала частью уже действующего проекта по существенному сокращению выбросов углекислого газа норвежскими предприятиями и компаниями. Этот проект предполагает общегосударственное сокращение выбросов углекислого газа на 40% к 2030 году.

В рамках программы власти страны, например, добились увеличения продаж электромобилей, на долю которых сегодня приходится почти половина общего объема продаж автомобилей в Норвегии.

Испытательный полет электрического самолета Alpha Electro, проведенный по заказу Avinor, состоялся в аэропорту Осло. Пассажиром летательного аппарата был министр транспорта Норвегии Кетил Солвик-Олсен.

Как ожидается, самолеты, подобные Alpha Electric, будут использоваться на местных норвежских маршрутах. Словенский самолет оснащен электромотором с тянущим воздушным винтом мощностью 50 киловатт и аккумуляторной батареей емкостью 21 киловат-час (плюс аварийный запас энергии). Самолет может находиться в воздухе до одного часа.

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Теги: норвегия, электросамолет
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