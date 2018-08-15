Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
15.08.2018, 12:35

В Новоукраинке из семьи депутата забрали истощенного мальчика

В Новоукраинке из семьи депутата забрали истощенного мальчика - Фото
Фото: pravda-kr.com.ua

Четырехлетнего мальчика весом семь килограмм пришлось забирать из семьи принудительно

Реклама
Реклама

В Кировоградской области из семьи принудительно забрали четырехлетнего мальчика, который весит семь килограмм. Об этом сообщает ТСН.

Как стало известно, отец мальчика - депутат местного районного совета. Он утверждает, что мальчика не морили голодом, а он заболел, потому что "над ним ставили эксперименты в местной больнице". Отец считает, что такое внимание к больному сыну - политическая расправа за его позицию.

Врачи обратили внимание на семью, когда их перестали пускать к младшему ребенку - младенцу. Детский врач все таки попала в дом и увидела истощенного мальчика, но родители отказались везти его в больницу. В итоге пришлось привлекать соцслужбы, полицию и прокуратуру.

Мальчика обследовали, он здоров, но нужно налаживать его питание - по словам врачей, он просит хлеба и воды. 

Открыто уголовное дело по факту невыполнения родителями своих обязанностей. Чиновники будут ходатайствовать за то, чтобы забрать мальчика из семьи. 

1 августа в Черниговской области шестиклассник покончил жизнь самоубийством после ссоры с матерью.

Читайте также
Фиолетовый день: что нужно знать об эпилепсии и как с ней живут 26.03.2018"Мы лишь пассажиры Земли": о чем в Киеве рассказал астронавт NASA 16.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: депутат, больница, кировоградская область, мальчик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Массовый поджог машин в Швеции: полиция раскрыла подробности
Мир Массовый поджог машин в Швеции: полиция раскрыла подробности
В Греции хотят выслать дипломатов РФ за пьяное появление на матче
Мир В Греции хотят выслать дипломатов РФ за пьяное появление на матче
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 