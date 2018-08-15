В Новоукраинке из семьи депутата забрали истощенного мальчика

Фото: pravda-kr.com.ua

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Четырехлетнего мальчика весом семь килограмм пришлось забирать из семьи принудительно

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В Кировоградской области из семьи принудительно забрали четырехлетнего мальчика, который весит семь килограмм. Об этом сообщает ТСН.

Как стало известно, отец мальчика - депутат местного районного совета. Он утверждает, что мальчика не морили голодом, а он заболел, потому что "над ним ставили эксперименты в местной больнице". Отец считает, что такое внимание к больному сыну - политическая расправа за его позицию.

Врачи обратили внимание на семью, когда их перестали пускать к младшему ребенку - младенцу. Детский врач все таки попала в дом и увидела истощенного мальчика, но родители отказались везти его в больницу. В итоге пришлось привлекать соцслужбы, полицию и прокуратуру.

Мальчика обследовали, он здоров, но нужно налаживать его питание - по словам врачей, он просит хлеба и воды.

Открыто уголовное дело по факту невыполнения родителями своих обязанностей. Чиновники будут ходатайствовать за то, чтобы забрать мальчика из семьи.

1 августа в Черниговской области шестиклассник покончил жизнь самоубийством после ссоры с матерью.