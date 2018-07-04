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04.07.2018, 20:53

В Одессе бесплатные пляжи покрылись сугробами водорослей: фото

В Одессе бесплатные пляжи покрылись сугробами водорослей: фото - Фото
Фото: 048.ua

Особенно много водорослей скопилось между главным траверсом пляжа, слева от Ибицы и пляжным комплексом на сваях под клубом Итака

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В одесской Аркадии пляжи покрылись огромным количеством водорослей. Они разлагаются на солнце и издают неприятный запах, передает местный сайт 048.ua.

Особенно много их скопилось между главным траверсом пляжа, слева от Ибицы и пляжным комплексом на сваях под клубом Итака.

Тонны отживших водорослей никто не убирает, кроме того, огромное количество водорослей скопилось под свайным пляжем.

Большинство водорослей скопились в воде, под берегом, что делает невозможным комфортное купание на небольшой глубине.

Фото: 048.ua

По словам экологов, водоросли потребляют большое количество кислорода из воды, начинается процесс их гниения и разложения.

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Теги: водоросли, одесса, пляжи, пляжи Одессы
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