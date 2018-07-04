В Одессе бесплатные пляжи покрылись сугробами водорослей: фото

Фото: 048.ua

commenthover

Особенно много водорослей скопилось между главным траверсом пляжа, слева от Ибицы и пляжным комплексом на сваях под клубом Итака

Реклама

Реклама

В одесской Аркадии пляжи покрылись огромным количеством водорослей. Они разлагаются на солнце и издают неприятный запах, передает местный сайт 048.ua.

Особенно много их скопилось между главным траверсом пляжа, слева от Ибицы и пляжным комплексом на сваях под клубом Итака.

Тонны отживших водорослей никто не убирает, кроме того, огромное количество водорослей скопилось под свайным пляжем.

Большинство водорослей скопились в воде, под берегом, что делает невозможным комфортное купание на небольшой глубине.

Фото: 048.ua

По словам экологов, водоросли потребляют большое количество кислорода из воды, начинается процесс их гниения и разложения.