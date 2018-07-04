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04.07.2018, 12:22

В Одессе из моря забил грязевой гейзер: видео

В Одессе из моря забил грязевой гейзер: видео - Фото
Скриншот видео

Ливневая канализация выходит прямо в море: во время сильного дождя из морской воды забил грязный фонтан

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В Одессе на главном пляже города "Аркадии" отдыхающие засняли грязевой гейзер. Он возник из-за особенностей ливневой канализации, сообщает Думская

Гейзер возник, потому что ливневка выходит прямо в море. 

Сегодня к морю приехали сотрудники Украинского научного центра экологии моря и взяли пробы для мониторинга состояния акватории.

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У побережья после непогоды скопилось много водорослей, платные пляжи убирают. Но на бесплатных пляжах гниют горы водорослей недельной давности, а в прибрежной зоне скопились нечистоты, смытые ливнем. 

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Теги: одесса, ливень, ливневка, гейзер
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