В Одессе из моря забил грязевой гейзер: видео

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Ливневая канализация выходит прямо в море: во время сильного дождя из морской воды забил грязный фонтан

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В Одессе на главном пляже города "Аркадии" отдыхающие засняли грязевой гейзер. Он возник из-за особенностей ливневой канализации, сообщает Думская.

Гейзер возник, потому что ливневка выходит прямо в море.

Сегодня к морю приехали сотрудники Украинского научного центра экологии моря и взяли пробы для мониторинга состояния акватории.

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У побережья после непогоды скопилось много водорослей, платные пляжи убирают. Но на бесплатных пляжах гниют горы водорослей недельной давности, а в прибрежной зоне скопились нечистоты, смытые ливнем.