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03.07.2018, 13:26

В Одессе на пляжах начали сносить незаконные постройки: видео

В Одессе на пляжах начали сносить незаконные постройки: видео - Фото
Фото: facebook.com/n.pokrovskiy

Сотрудники коммунальных служб начали выполнять постановление мэрии от 27 июня

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Коммунальщики Одессы начали сносить незаконные сооружения на городских пляжах. Об этом у себя в Facebook сообщил представитель пресс-службы местной мэрии Николай Покровский, выложив соответствующие видео и фото.

По его словам, уже демонтированы объекты общепита, самовольно возведенные бунгало и настилы под шезлонги на пляже "Чайка" на 10-й станции Большого Фонтана.

Перед сносом из незаконных сооружений вынесли напитки, посуду и технику, после чего их повалил бульдозер.

В ответ на вопрос пользователя, "не показуха ли эта акция", Покровский сообщил, что на прошлой неделе было принято решение исполкома по четырем таким пляжам, "но это не последнее решение; арендаторам выданы предписания на самостоятельный демонтаж".

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27 июня 2018 года мэрия Одессы решила снести самострои на некоторых пляжах города.

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Теги: одесса, черное море, пляж, демонтаж, снос, бульдозер
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