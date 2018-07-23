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23.07.2018, 06:51

В Одессе после матча Суперкубка появились антисемитские надписи

В Одессе после матча Суперкубка появились антисемитские надписи - Фото
Фото: Нацполиция

Полиция устанавливает, кто и при каких обстоятельствах сделал граффити

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В Одессе в Приморском районе появились антисемитские надписи. Об этом сообщает управление полиции в области.

Правоохранители устанавливают, как появились эти надписи и кто их сделал. Решается вопрос об открытии дела по ст. 161 УК - нарушение прав равенства граждан, независимо от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений и других признаков. 

По информации Думской, надписи появились после матча Суперкубка в Одессе. Полиция якобы считает, что авторы граффити находятся в Киеве. 

21 июля киевское "Динамо" в Одессе выиграло матч за Суперкубок Украины у "Шахтера".

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Теги: одесса, антисемитизм, граффити
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