В Одессе после матча Суперкубка появились антисемитские надписи

Фото: Нацполиция

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Полиция устанавливает, кто и при каких обстоятельствах сделал граффити

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В Одессе в Приморском районе появились антисемитские надписи. Об этом сообщает управление полиции в области.

Правоохранители устанавливают, как появились эти надписи и кто их сделал. Решается вопрос об открытии дела по ст. 161 УК - нарушение прав равенства граждан, независимо от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений и других признаков.

По информации Думской, надписи появились после матча Суперкубка в Одессе. Полиция якобы считает, что авторы граффити находятся в Киеве.

21 июля киевское "Динамо" в Одессе выиграло матч за Суперкубок Украины у "Шахтера".