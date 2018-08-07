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07.08.2018, 11:29

В Одессе за ночь из парка украли 100 новых скамеек

В Одессе за ночь из парка украли 100 новых скамеек - Фото
Фото: odessit.ua

Вечером лавочки установили, а за ночь их все успели вырвать

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В Одессе из Преображенского парка за ночь украли 100 новых лавочек. Об этом рассказал мэр Геннадий Труханов на аппаратном совещании в горсовете, передает местное издание Думская

"Вечером завезли, а ночью все скамейки вырвали. Силища такая у наших ворюг — практически все их вырвали", - рассказал он. 

Сложная ситуация в городе и с люками, отметил Труханов, - за полгода только в одном районе украли 89 люков. 

В конце июля в Одессе украли недавно установленный памятник коту-геймеру - злоумышленник сел на скамейку рядом со скульптурой, оторвал ее и быстро ушел.

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Теги: одесса, парк, украли, лавочки
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