В Одессе за ночь из парка украли 100 новых скамеек

Фото: odessit.ua

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Вечером лавочки установили, а за ночь их все успели вырвать

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В Одессе из Преображенского парка за ночь украли 100 новых лавочек. Об этом рассказал мэр Геннадий Труханов на аппаратном совещании в горсовете, передает местное издание Думская.

"Вечером завезли, а ночью все скамейки вырвали. Силища такая у наших ворюг — практически все их вырвали", - рассказал он.

Сложная ситуация в городе и с люками, отметил Труханов, - за полгода только в одном районе украли 89 люков.

В конце июля в Одессе украли недавно установленный памятник коту-геймеру - злоумышленник сел на скамейку рядом со скульптурой, оторвал ее и быстро ушел.