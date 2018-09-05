В одесском приюте подросток насиловал детей: идет расследование

Комната в приюте (фото - pushkinska.net)

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Служба по вопросам детей опросила всех детей в приюте и они подтвердили факты насилия над ними

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Правоохранители расследуют факт насилия подростка над младшими детьми в Одесском детском приюте "Свитанок". Об этом сообщил советник главы Одесской ОГА Артем Поланский.

Предположительно с декабря 2017 года подросток, как считает следствие, насиловал детей младшей группы, а в случае отказа - издевался над ними и бил. Восьмилетний подстрадавший мальчик три месяца спал под кроватью и боялся ходить ночью в туалет.

О ситуации стало известно случайно, 30 августа этого года, - подростка хотели устроить в Детский дом семейного типа, но у него диагностировали девиантное поведение и сексуальные расстройства.

31 августа Служба по делам детей опросила всех детей в приюте и они подтвердили все факты. Открыты уголовные дела по ст. 155 УК (половые сношения с лицом, не достигшим половой зрелости) и ст.156 УК (растление несовершеннолетних).

В приюте не нашли психологические карты работы с детьми, нет журнала наблюдений.

По словам Поланского, в этом же приюте в апреле 2017 года 17-летний подросток насиловал младших детей, информация подтверждена, но разбирательств не было.

Поланский считает, что часть вины - в бездеятельности бывшего начальника областной службы по делам детей Аллы Кирияк.

2 августа у десятерых воспитанников приюта в Рожище Волынской области обнаружили следы избиения, трое детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения.