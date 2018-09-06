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06.09.2018, 09:12

В оккупированном Луганске не хватает учителей - источники

В оккупированном Луганске не хватает учителей - источники - Фото
Луганск

Собеседники в оккупации рассказали о ситуации в школах города

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Во временно оккупированном Луганске с началом учебного года отмечается нехватка учителей. Об этом сообщили сегодня LIGA.net источники в областном центре.

"Нет специалистов, люди разъезжаются, многие не выдерживают, потому что этот переход на российские стандарты принес много бумажной волокиты, постоянные проверки и "выдавливание", - рассказала одна из учительниц на правах анонимности.

По словам другого собеседника, "выжить на эти копейки невозможно, отпускные получили частями".

В среднем оклад учителя составляет около 6-7 тыс рублей без надбавок (3,5 тыс грн, - ред.).

В пресс-службе ОБСЕ отметили, что боевики террористической организации ЛНР также запретили наблюдателям без их разрешения посещать школы в ОРЛО.

"Персонал школы в населенном пункте Металлист, что в 7 километрах к северо-западу от Луганска, сказал наблюдателям, что СММ не разрешается посетить школу без предварительного письменного согласия вооруженных формирований", - отметили в пресс-службе.

28 августа 2018 года сообщалось, что Луганске перед началом учебного года уволились 12 директоров средних школ.

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Теги: боевики, Луганск, обсе, учителя
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