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04.06.2018, 14:51

В оккупированном Луганске растут цены на бензин - источники

В оккупированном Луганске растут цены на бензин - источники - Фото
Фото: LIGA.net

Местные жители в захваченном гибридными войсками РФ городе рассказали о ситуации с бензином

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Во временно оккупированном Луганске растут цены на бензин в течение последних дней. Об этом сегодня LIGA.net сообщили местные жители.

"Это связано, скорее всего, с дефицитом в Донецке. Там больше недели нет бензина вообще", - сказал местный житель Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

Другой собеседник добавил, что отмечались незначительные проблемы с топливом на прошлой неделе. "Не все заправки работали, но сейчас бензин есть. Дорожает только", - уточнил он.

По его словам, если 30 мая бензин марки А-95 стоил около 49 рублей, то сейчас 50-51 рублей.

"Ажиотажа нет, привыкли, потому что, при Плотницком (бывший главарь боевиков, - ред.) бензина не было вообще несколько дней в городе", - поделилась местная жительница Марина.

3 июня 2018 года сообщалось, что Донецке нет бензина уже неделю, с 27 мая 2018 года.

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Теги: Луганск, бензин, цены
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