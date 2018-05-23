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23.05.2018, 18:29

В полиции Одессы говорят, что не допустят баллончиков в школах

В полиции Одессы говорят, что не допустят баллончиков в школах - Фото
Школа, школьники, первое сентября

Советник главы полиции области заявил о неких мерах, которые будет принимать полиция, чтобы не допустить попадания опасных предметов в школы

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Советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что полиция региона планирует принять "комплекс мер" по недопущению попадания в школы опасных предметов. Об этом Форостяк написал на своей странице в Facebook.

"С целью помешать таким проявлениям будет принят комплекс мер, вместе с родительскими комитетами, администрациями и персоналом школьных учреждений по недопущению проноса школьниками или посторонними лицами опасных предметов и веществ в учебные заведения", - написал Форостяк.

Корреспондент LIGA.net обратился в пресс-службу полиции области с просьбой уточнить, о каких именно мерах идет речь. Там сказали, что будет увеличено присутствие полицейских на последних звонках, торжественных линейках, сдаче ВНО.

О каких "комплексных мерах" по недопущению попадания в школы опасных предметов говорил Форостяк, в пресс-службе одесской полиции ответить не смогли. На предположение журналиста о том, что возможно имелись в виду обыски школьников, там ответили, что обыск - это процессуальное действие, и полицейские не могут проводить его безосновательно.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что СБУ совместно с Нацгвардией выясняют, кто продает детям баллончики с перцовым газом и есть ли связь между участившимися в последнее время случаями их применения. 

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Теги: баллончик, полиция, школа, руслан форостяк, меры
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