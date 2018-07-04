Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
04.07.2018, 14:58

В полиции рассказали, какие наркотики популярны в Украине

В полиции рассказали, какие наркотики популярны в Украине - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Жители Евросоюза более обеспечены и могут позволить себе героин, в Украине же предпочитают дешевые аналоги

Реклама
Реклама

Самый распространенный наркотик в Украине – каннабис, на втором месте опиаты, на третьем – стимуляторы, но в последнее время развивается рынок новых психоактивных веществ (НПВ). Об этом в интервью 112 Украина рассказал начальник департамента противодействия наркопреступности Андрей Кихтенко.

"В Украине наиболее распространённый наркотик, как и во всей Европе, это каннабис. Аудитория – молодежь. Потом по популярности идут опиаты – опиум, маковая солома, их синтетические аналоги - такие, как метадон. Потом идут стимуляторы амфетаминового ряда – амфетамин, метамфетамин, МДМА (экстази). И только потом – новые психоактивные вещества", - сказал он.

По словам Кихтенко, рынок новых психоактивных веществ в Украине занимает небольшую долю, но он развивается. Аналогичная ситуация и в странах ЕС. Однако жители Евросоюза более обеспечены и могут позволить себе героин, в Украине же предпочитают дешевые аналоги, говорит полицейский. Поэтому поставки героина идут в основном транзитом в Европу.

Также среди украинцев не очень популярен кокаин из-за его дороговизны. По словам Кихтенко, он считается "элитным наркотиком". "У нас же публика, которая занимается его (кокаина, - ред.) потреблением, это, как правило, определённое сословие финансово обеспеченных людей. Поэтому он и считается так называемым "элитным" наркотиком", - сказал он.

По данным Минздрава, в Украине около 346 тысяч человек употребляют инъекционные наркотики – опиоиды или стимуляторы.

Читайте также
Фиолетовый день: что нужно знать об эпилепсии и как с ней живут 26.03.2018"Мы лишь пассажиры Земли": о чем в Киеве рассказал астронавт NASA 16.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: вещества, наркотики, кокаин, каннабис, героин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
У здания парламента Японии росла конопля
Мир У здания парламента Японии росла конопля
Двое полицейских получили по семь лет за торговлю наркотиками
Происшествия Двое полицейских получили по семь лет за торговлю наркотиками
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 