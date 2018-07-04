В полиции рассказали, какие наркотики популярны в Украине

Фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

Жители Евросоюза более обеспечены и могут позволить себе героин, в Украине же предпочитают дешевые аналоги

Реклама

Реклама

Самый распространенный наркотик в Украине – каннабис, на втором месте опиаты, на третьем – стимуляторы, но в последнее время развивается рынок новых психоактивных веществ (НПВ). Об этом в интервью 112 Украина рассказал начальник департамента противодействия наркопреступности Андрей Кихтенко.

"В Украине наиболее распространённый наркотик, как и во всей Европе, это каннабис. Аудитория – молодежь. Потом по популярности идут опиаты – опиум, маковая солома, их синтетические аналоги - такие, как метадон. Потом идут стимуляторы амфетаминового ряда – амфетамин, метамфетамин, МДМА (экстази). И только потом – новые психоактивные вещества", - сказал он.

По словам Кихтенко, рынок новых психоактивных веществ в Украине занимает небольшую долю, но он развивается. Аналогичная ситуация и в странах ЕС. Однако жители Евросоюза более обеспечены и могут позволить себе героин, в Украине же предпочитают дешевые аналоги, говорит полицейский. Поэтому поставки героина идут в основном транзитом в Европу.

Также среди украинцев не очень популярен кокаин из-за его дороговизны. По словам Кихтенко, он считается "элитным наркотиком". "У нас же публика, которая занимается его (кокаина, - ред.) потреблением, это, как правило, определённое сословие финансово обеспеченных людей. Поэтому он и считается так называемым "элитным" наркотиком", - сказал он.

По данным Минздрава, в Украине около 346 тысяч человек употребляют инъекционные наркотики – опиоиды или стимуляторы.