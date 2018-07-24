В Польше сказали, почему отдают предпочтение украинским мигрантам

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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За последние два года в Польшу приехали более двух миллионов украинцев, отметил спикер польского Сената

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Польша приветствует украинских мигрантов, поскольку они способны уважать ценности страны. Об этом заявил Deutsche Welle спикер польского Сената Станислав Карчевский.

"Польша приветствует украинцев, потому что они с большой вероятностью будут уважать наши ценности", - отметил Карчевский.

Отвечая на вопрос, почему Польша не выполняет обязательства по приему беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока в соответствии с требованиями ЕС, Карчевский сказал: "Знают ли критики, что за последние два года в Польшу приехали более двух миллионов украинцев? Многие политики в ЕС этого не знают".

По его словам, речь идет не о квотах или распределении мигрантов, а о выборе модели общества, в которой поляки хотят жить. "Мы видим, что происходит в мире - в Германии, Франции, где существуют параллельные общества, которые не хотят интегрироваться, потому что они отданы разным ценностям", - подчеркнул спикер польского сената.

Больше всего в "голубых воротничках" заинтересованы в Польше, Чехии, Германии, Израиле, Словакии и Литве. Также трудоустраивать граждан Украины готовы работодатели Швеции, Венгрии и Финляндии.

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