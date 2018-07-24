В Польше сказали, почему отдают предпочтение украинским мигрантам

Польша приветствует украинских мигрантов, поскольку они способны уважать ценности страны. Об этом заявил Deutsche Welle спикер польского Сената Станислав Карчевский.
"Польша приветствует украинцев, потому что они с большой вероятностью будут уважать наши ценности", - отметил Карчевский.
Отвечая на вопрос, почему Польша не выполняет обязательства по приему беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока в соответствии с требованиями ЕС, Карчевский сказал: "Знают ли критики, что за последние два года в Польшу приехали более двух миллионов украинцев? Многие политики в ЕС этого не знают".
По его словам, речь идет не о квотах или распределении мигрантов, а о выборе модели общества, в которой поляки хотят жить. "Мы видим, что происходит в мире - в Германии, Франции, где существуют параллельные общества, которые не хотят интегрироваться, потому что они отданы разным ценностям", - подчеркнул спикер польского сената.
Больше всего в "голубых воротничках" заинтересованы в Польше, Чехии, Германии, Израиле, Словакии и Литве. Также трудоустраивать граждан Украины готовы работодатели Швеции, Венгрии и Финляндии.
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