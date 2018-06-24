В Польше в честь генерала УНР назвали перекресток

Андрей Дещица на открытии перекрестка (фото - Twitter Дещицы)

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В польском Вроцлаве перекресток назвали в честь генерала УНР Марка Безручко

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В польском Вроцлаве вчера, 23 июня, открыли перекресток, названный в честь генерала армии Украинской Народной Республики Марка Безручко. Об этом посол Украины в польше Андрей Дещица написал у себя в Twitter.

"Сегодня во Вроцлаве официально открыт круговой перекресток, которому присвоено имя генерала армии УНР Марка Безручко", - сообщил он.

Берзручко в 1920 году командовал 6-й Сечевой стрелковой дивизией УНР, которая вместе с польскими войсками освободила Киев 6 мая. Он также возглавлял оборону Замостья в борьбе против Красной Армии и участвовал в разгроме армии Буденного во время битвы под Комаровом.

В конце прошлого года сообщалось, что Украина планирует реконструировать могилы воинов Армии УНР, похороненных в польском городе Калиш.