В Полтавской области в здании суда нашли приемную Компартии: фото

Фото: Максим Жорин/ Facebook

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В приемную сегодня пришли представители Нацкорпуса и выбросили коммунистическую символику на улицу

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В городе Зеньков Полтавской области в здании районного суда нашли приемную Коммунистической партии. В том же здании находится также прокуратура, сообщил представитель местного отделения Национального корпуса Максим Жорин в Facebook.

По его словам, сегодня в приемную, которая занимает два кабинета, пришли представители Нацкорпуса и Нацдружин.

Там нашли коммунистическую символику, портреты Ленина, коммунистические книги, программы партии. Судя по фото, все это активисты выбросили на улицу.

8 мая сотрудники Службы безопасности провели обыски в офисе и у руководителей Коммунистической партии Украины, в том числе у ее лидера – Петра Симоненко.

В декабре 2015-го в суд Киева запретил деятельность Коммунистической партии, но решение не вступило в законную силу. В апреле 2015-го вступил в силу закон об осуждении коммунистического и тоталитарного режимов и запрете пропаганды их символики.

Фото: Максим Жорин/Facebook