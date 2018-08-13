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13.08.2018, 15:05

В Полтавской области в здании суда нашли приемную Компартии: фото

В Полтавской области в здании суда нашли приемную Компартии: фото - Фото
Фото: Максим Жорин/ Facebook

В приемную сегодня пришли представители Нацкорпуса и выбросили коммунистическую символику на улицу

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В городе Зеньков Полтавской области в здании районного суда нашли приемную Коммунистической партии. В том же здании находится также прокуратура, сообщил представитель местного отделения Национального корпуса Максим Жорин в Facebook

По его словам, сегодня в приемную, которая занимает два кабинета, пришли представители Нацкорпуса и Нацдружин. 

Там нашли коммунистическую символику, портреты Ленина, коммунистические книги, программы партии. Судя по фото, все это активисты выбросили на улицу. 

8 мая сотрудники Службы безопасности провели обыски в офисе и у руководителей Коммунистической партии Украины, в том числе у ее лидера – Петра Симоненко.

В декабре 2015-го в суд Киева запретил деятельность Коммунистической партии, но решение не вступило в законную силу. В апреле 2015-го вступил в силу закон об осуждении коммунистического и тоталитарного режимов и запрете пропаганды их символики.

Фото: Максим Жорин/Facebook

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Теги: Национальный корпус, коммунистическая партия, зеньков, приемная
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